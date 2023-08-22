В доме Гитлера сделают полицейский участок

Дом в австрийском городе Браунау, в котором в 1889 году родился Адольф Гитлер, решили переоборудовать под полицейский участок. Об этом сообщает The Guardian.

Масштабные работы по реконструкции здания и помещений начнутся в октябре, а стоимость всего процесса оценивается в €20 миллионов. Ввод полицейского участка в эксплуатацию планируется на 2026 год.

Не все согласны с подобным решением властей. Так, например, австрийский режиссер Гюнтер Швайгер убежден, что такая идея будет критиковаться народом, ведь в давние годы сам Гитлер говорил о желании, чтобы в будущем его дом был переоборудован под офисы местных властей. В таком случае складывается ощущение, будто нынешние власти идут на поводу у прихотей диктатора.