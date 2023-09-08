Дом Мэрилин Монро в Лос-Анджелесе хотят снести

Резиденцию иконы Голливуда Мэрилин Монро, где было обнаружено ее тело более 60 лет назад, планируют снести. Об этом сообщает издание New York Post.

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Нынешний владелец особняка в Брентвуде, расположенного в престижном районе Лос-Анджелеса, подал заявку на получение разрешения на снос. Городской департамент строительства и безопасности провел плановую проверку жилья еще 5 сентября, однако официальный ответ еще не был получен.

Стоимость резиденции оценивается примерно в 8,35 миллиона долларов. Мэрилин Монро приобрела дом в феврале 1962 года за 77 500 долларов, а спустя всего полгода была обнаружена в нем мертвой.