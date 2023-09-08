Дом Мэрилин Монро в Лос-Анджелесе хотят снести
Резиденцию иконы Голливуда Мэрилин Монро, где было обнаружено ее тело более 60 лет назад, планируют снести. Об этом сообщает издание New York Post.
Нынешний владелец особняка в Брентвуде, расположенного в престижном районе Лос-Анджелеса, подал заявку на получение разрешения на снос. Городской департамент строительства и безопасности провел плановую проверку жилья еще 5 сентября, однако официальный ответ еще не был получен.
Стоимость резиденции оценивается примерно в 8,35 миллиона долларов. Мэрилин Монро приобрела дом в феврале 1962 года за 77 500 долларов, а спустя всего полгода была обнаружена в нем мертвой.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как выглядит самый дорогой в мире бриллиант.
Рамблер: главные новости