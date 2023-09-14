Московский метрополитен был открыт в 1935 году и на момент открытия насчитывал 13 станций. Сегодня московское метро – это один из самых загруженных метрополитенов в мире.

Ежедневно в подземку спускается более 7 миллионов человек.

Этот огромный транспортный узел, соединяющий разные районы столицы, скрывает множество тайн и необычных историй. Это поистине уникальное сооружение, сочетающее в себе функциональность и красоту.

Благодаря своей уникальной конструкции, Московский метрополитен всегда был оплотом безопасности. Но однажды метро оказалось под угрозой полного закрытия. В октябре 1941 года был отдан приказ о частичном затоплении и минировании метрополитена. 16 октября метро впервые в своей истории прекратило работу, но в ту же ночь приказ был отменен.

А знаете ли вы, что станция "Охотный ряд" четыре раза переименовывалась?

Станция носила название "Охотный ряд" до 25 ноября 1955 года, потом до осени 1957 года была переименована в "Имени Л.М. Кагановича", потом 30 ноября 1961 года она стала "Проспектом Маркса". Затем, 5 ноября 1990 года, старое название станции "Охотный ряд" было возвращено.

Об этом рассказал в своем видео блогер @Kikbrains.