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30 лет августовскому путчу: кадры происходившего в Москве

Анастасия Иванова
3 часа назад

Августовский путч длился с 18 по 21 августа 1991 года и был частью процесса распада СССР. Многие люди помнят его до сих пор и рассказывают детям и внукам о том, как по центру Москвы ходили танки. "Рамблер" собрал самые яркие фотографии по мотивам событий тех дней.

Августовский путч длился с 18 по 21 августа 1991 года и был частью процесса распада СССР.
1/7 Августовский путч длился с 18 по 21 августа 1991 года и был частью процесса распада СССР.
Фото: РИА Новости
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Многие люди помнят его до сих пор и рассказывают детям и внукам о том, как по центру Москвы ходили танки.
2/7 Многие люди помнят его до сих пор и рассказывают детям и внукам о том, как по центру Москвы ходили танки.
Фото: wikimedia.org
18 августа был создан ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению). В него вошли люди из правительства, армии и КГБ, которые были несогласны с политикой Горбачева.
3/7 18 августа был создан ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению). В него вошли люди из правительства, армии и КГБ, которые были несогласны с политикой Горбачева.
Фото: РИА Новости
19 августа он был отстранен от власти. В те дни танки приблизились к Белому дому, расположенному на Краснопресненской набережной.
4/7 19 августа он был отстранен от власти. В те дни танки приблизились к Белому дому, расположенному на Краснопресненской набережной.
Фото: РИА Новости
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В Москве было объявлено чрезвычайное положение. Была приостановлена деятельность политических партий, общественных организаций и массовых движений. Под запретом оказались митинги, уличные шествия и демонстрации.
5/7 В Москве было объявлено чрезвычайное положение. Была приостановлена деятельность политических партий, общественных организаций и массовых движений. Под запретом оказались митинги, уличные шествия и демонстрации.
Фото: РИА Новости
"Было вокруг Белого дома громадное море людей – и молодежь, и пожилые, и женщины. Они решили безоружно, только как бы отдавая этому монстру свои жизни, решили пожертвовать во имя новой жизни", — рассказывал мэр Москвы Юрий Лужков о тех событиях.
6/7 "Было вокруг Белого дома громадное море людей – и молодежь, и пожилые, и женщины. Они решили безоружно, только как бы отдавая этому монстру свои жизни, решили пожертвовать во имя новой жизни", — рассказывал мэр Москвы Юрий Лужков о тех событиях.
Фото: РИА Новости
Вместе с Лужковым Белый дом защищала его беременная супруга Елена Батурина, а также другие известные люди: Андрей Макаревич, Константин Кинчев, Борис Акунин и Михаил Ходорковский.
7/7 Вместе с Лужковым Белый дом защищала его беременная супруга Елена Батурина, а также другие известные люди: Андрей Макаревич, Константин Кинчев, Борис Акунин и Михаил Ходорковский.
Фото: РИА Новости

18 августа был создан ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению). В него вошли люди из правительства, армии и КГБ, которые были несогласны с политикой Горбачева. 19 августа он был отстранен от власти. В те дни танки приблизились к Белому дому, расположенному на Краснопресненской набережной.

В Москве было объявлено чрезвычайное положение. Была приостановлена деятельность политических партий, общественных организаций и массовых движений. Под запретом оказались митинги, уличные шествия и демонстрации.

"Было вокруг Белого дома громадное море людей – и молодежь, и пожилые, и женщины. Они решили безоружно, только как бы отдавая этому монстру свои жизни, решили пожертвовать во имя новой жизни", — рассказывал мэр Москвы Юрий Лужков о тех событиях. Тогда, в 1991 году, он участвовал в обороне Белого дома.

Вместе с Лужковым Белый дом защищала его беременная супруга Елена Батурина, а также другие известные люди: Андрей Макаревич, Константин Кинчев, Борис Акунин и Михаил Ходорковский.

Истории,Фото,Константин Кинчев,Борис Акунин,Елена Батурина,Андрей Макаревич,Юрий Лужков,Михаил Ходорковский,
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