Августовский путч длился с 18 по 21 августа 1991 года и был частью процесса распада СССР. Многие люди помнят его до сих пор и рассказывают детям и внукам о том, как по центру Москвы ходили танки. "Рамблер" собрал самые яркие фотографии по мотивам событий тех дней.

1/7 Августовский путч длился с 18 по 21 августа 1991 года и был частью процесса распада СССР. Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Многие люди помнят его до сих пор и рассказывают детям и внукам о том, как по центру Москвы ходили танки. Фото: wikimedia.org 3/7 18 августа был создан ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению). В него вошли люди из правительства, армии и КГБ, которые были несогласны с политикой Горбачева. Фото: РИА Новости 4/7 19 августа он был отстранен от власти. В те дни танки приблизились к Белому дому, расположенному на Краснопресненской набережной. Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 В Москве было объявлено чрезвычайное положение. Была приостановлена деятельность политических партий, общественных организаций и массовых движений. Под запретом оказались митинги, уличные шествия и демонстрации. Фото: РИА Новости 6/7 "Было вокруг Белого дома громадное море людей – и молодежь, и пожилые, и женщины. Они решили безоружно, только как бы отдавая этому монстру свои жизни, решили пожертвовать во имя новой жизни", — рассказывал мэр Москвы Юрий Лужков о тех событиях. Фото: РИА Новости 7/7 Вместе с Лужковым Белый дом защищала его беременная супруга Елена Батурина, а также другие известные люди: Андрей Макаревич, Константин Кинчев, Борис Акунин и Михаил Ходорковский. Фото: РИА Новости

18 августа был создан ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению). В него вошли люди из правительства, армии и КГБ, которые были несогласны с политикой Горбачева. 19 августа он был отстранен от власти. В те дни танки приблизились к Белому дому, расположенному на Краснопресненской набережной.

В Москве было объявлено чрезвычайное положение. Была приостановлена деятельность политических партий, общественных организаций и массовых движений. Под запретом оказались митинги, уличные шествия и демонстрации.