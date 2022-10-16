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1 час назад

Как американская рекламная кампания с треском провалилась в Германии: видео

Стелла Шмель

Американская компания по производству средств для волос потерпела крах, когда попыталась выйти на рынок Германии. Все дело в том, что маркетологи в своей рекламной кампании не учли культурные особенности страны.

Компания Clairol представила в Германии плойку для волос под названием "Mist-stick". С английского слово mist переводится как "туман", а вот в немецком сленге это слово обозначает "навоз". Неудивительно, что желающих пользоваться продуктом с таким названием не нашлось.

Подробнее об этом случае смотрите в видео.

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