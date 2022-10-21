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4 часа назад

Довольный вомбат в объятиях попал на видео

Мария Каткова

Вомбат относятся к сумчатым млекопитающим и обитают исключительно в Австралии. Не всем известно название комбата, поэтому их часто называют "мини-медведями" или "очень большими хомяками".

В зависимости от вида вес вомбата может составлять от 20 до 45 килограммов, а длина туловища — от 70 до 130 сантиметров. Несмотря на то, что они кажутся неуклюжими и несуразными на первый взгляд, на самом деле они очень быстрые и умеют активно отражать атаки. Вомбаты живут в норах, и если видят опасность, выставляют заднюю часть своего тела в проход. Она достаточно твердая из-за толстой кожи и костей, поэтому хищники не в состоянии ее прокусить или пробить.

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Вомбаты питаются побегами трав, мхом, корнями, грибами и ягодами. Сами они считаются дикими животными, так как не поддаются дрессировке и обучению. Эти животные действительно очень глупы и при испуге могут нанести увечья другим питомцам или людям. Однако, несмотря на это, австралийцы часто заводят их в качестве домашних животных. И они остаются очень довольны. В видео смотрите на вомбата, который очень любит обниматься с людьми.

Ранее сообщалось, почему у котов болтается живот.

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