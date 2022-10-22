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2 часа назад

Найдите за 5 секунд: иллюзия обескуражила пользователей

Диана Товсепова

Будь то головоломка или что-то, спрятанное внутри картины, разгадывать оптические иллюзии всегда интересно. На этот раз в соцсетях разошлась фотоиллюзия, заставившая пользователей минутами вглядываться в картинку.

Фото-головоломка обескуражила пользователей
Фото: Pxhere.comPxhere.com

Цель оптической иллюзии — проверить ваше восприятие изображения, усидчивость и наблюдательность.

Изображение дремучего леса стало вирусным в социальных сетях - пользователям предлагается найти на картинке маленькую птичку, прячущуюся у всех на виду.

Соцсети

Можете ли вы решить эту головоломку менее чем за 5 секунд? Внимательно посмотрите на изображение оптической иллюзии выше. Пользователи были сбиты с толку, так как большинство из них не могли найти спрятанную птичку, сколько бы они ни смотрели на картинку.

Найдите за 9 секунд: оптические иллюзии взрывают соцсети

Однако некоторые пользователи, после долгих попыток все же нашли "ключ". Оказалось, что искать надо по верхушкам деревьев. На одной из ветвей сидит синяя птичка и, как только мы ее впервые увидели, кажется, что невозможно было ее не заметить.

Ранее мы писали о том, как нас обманывает собственный мозг.

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