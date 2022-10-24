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10 минут назад

Жительница Великобритании нашла кота, который сбежал шесть лет назад

Мария Каткова

Кота по кличке Джими Хендрикс нашли спустя шесть лет после того, как он потерялся. Об этом сообщает The Mirror.

Хозяйка нашла своего кота, который сбежал шесть лет назад
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Кот жил у женщины Джоанна Фармер, но сбежал в августе 2016 года. Фармер рассказала, что питомец улизнул через открытое окно в ванной. Она долго его искала, но это не увенчалось успехом. Тогда девушка подумала, что кот погиб и бросила попытки найти его.

Почему у котов болтается живот

В октябре кота нашли сотрудники организации по отлову котов. У него был чип с данными хозяев, но они оказались устаревшими. Тогда объявление о найденном коте опубликовали в соцсетях.

Фармер увидела объявление, связалась с организацией и увидела кота уже на следующий день. Джими узнал ее, и сама девушка заявила, что ее питомец практически не изменился.

Ранее сообщалось, почему коты бегают по ночам.

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