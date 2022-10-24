Хозяйка нашла своего кота, который сбежал шесть лет назад

Кота по кличке Джими Хендрикс нашли спустя шесть лет после того, как он потерялся. Об этом сообщает The Mirror.

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Кот жил у женщины Джоанна Фармер, но сбежал в августе 2016 года. Фармер рассказала, что питомец улизнул через открытое окно в ванной. Она долго его искала, но это не увенчалось успехом. Тогда девушка подумала, что кот погиб и бросила попытки найти его.

В октябре кота нашли сотрудники организации по отлову котов. У него был чип с данными хозяев, но они оказались устаревшими. Тогда объявление о найденном коте опубликовали в соцсетях.

Фармер увидела объявление, связалась с организацией и увидела кота уже на следующий день. Джими узнал ее, и сама девушка заявила, что ее питомец практически не изменился.