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39 минут назад

Спящий медведь Диксон впервые попал на видео

Катерина Саломе

Медведь Диксон, проживающий в Московском зоопарке, знаком многим. Его привезли прямиком с Севера в плохом состоянии —он был ранен. В Сети множество роликов с ним, но накануне его впервые удалось заснять спящим. Видео опубликовала в личном Telegram-аккаунте генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

«После дневного тренинга зоологи решили все-таки выждать время, пока медведь не уляжется. Было много попыток застать Диксона спящим, и вот, наконец, получилось — хоть и с большой натяжкой! Как думаете, может, он нам подыграл?» — написала Акулова, добавив, что раньше животное просыпалось, почувствовав приближение человека.

Правда ли, что животные могут заниматься самолечением во время болезни

Поведением Диксона удивлены не только сотрудники зоопарка, но и подписчики Акуловой. Кроме того, многие фанаты признались, что без ума от медвежонка.

«Ну классный, невозможно просто», «На него можно смотреть бесконечно», «Хочется его обнять», — написали фолловеры.

Ранее мы писали о том, что амурский тигр вышел навстречу рыбакам.

Истории,Видео,Светлана Акулова,
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