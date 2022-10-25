Спящий медведь Диксон впервые попал на видео

Медведь Диксон, проживающий в Московском зоопарке, знаком многим. Его привезли прямиком с Севера в плохом состоянии —он был ранен. В Сети множество роликов с ним, но накануне его впервые удалось заснять спящим. Видео опубликовала в личном Telegram-аккаунте генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
«После дневного тренинга зоологи решили все-таки выждать время, пока медведь не уляжется. Было много попыток застать Диксона спящим, и вот, наконец, получилось — хоть и с большой натяжкой! Как думаете, может, он нам подыграл?» — написала Акулова, добавив, что раньше животное просыпалось, почувствовав приближение человека.
Поведением Диксона удивлены не только сотрудники зоопарка, но и подписчики Акуловой. Кроме того, многие фанаты признались, что без ума от медвежонка.
«Ну классный, невозможно просто», «На него можно смотреть бесконечно», «Хочется его обнять», — написали фолловеры.
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