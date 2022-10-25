Спящий медведь Диксон впервые попал на видео

«После дневного тренинга зоологи решили все-таки выждать время, пока медведь не уляжется. Было много попыток застать Диксона спящим, и вот, наконец, получилось — хоть и с большой натяжкой! Как думаете, может, он нам подыграл?» — написала Акулова, добавив, что раньше животное просыпалось, почувствовав приближение человека.