«Только благодаря тому, что сейчас мы сделали такой бассейн, где он, двигаясь по гальке, делает себе самомассаж, начинают работать его мышцы. Гель, который сейчас используют, дает покрытие-пленку, за счет чего грязь не попадает в раны животного», — рассказал зоолог.