Привезенный раненым с Севера в Московский зоопарк медведь Диксон стал настоящей звездой. В Сети регулярно появляются забавные ролики с его участием. Так, на последнем видео хищник делает сам себе массаж прямо в бассейне. Его опубликовала в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
В бассейне Диксон проводит много времени. На кадрах видно, как животное массирует о гальку на дне обездвиженные задние лапы.
«Только благодаря тому, что сейчас мы сделали такой бассейн, где он, двигаясь по гальке, делает себе самомассаж, начинают работать его мышцы. Гель, который сейчас используют, дает покрытие-пленку, за счет чего грязь не попадает в раны животного», — рассказал зоолог.
Ранее мы писали о том, что спящий медведь Диксон впервые попал на видео.