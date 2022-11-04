В Москве спасли редкую сову-сипуху

Краснокнижную сову-сипуху забрали у уличных фотографов, которые предлагали людям делать снимки с птицей на Большой Грузинской улице рядом с Московским зоопарком. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Комплекс городского хозяйства Москвы.

Фото: Unsplash Unsplash

Сейчас птица находится в Центре реабилитации диких животных, где о ней позаботятся специалисты и окажут помощь.

В естественной среде совы-сипухи водятся в Калининградской области и Крыму, где внесены в местные Красные книги. Также эти птицы находятся по охраной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Чаще уличные фотографы предлагают снимки именно с совами, но несмотря на бодрый вид совы, скорее всего, сильно истощены, так как хищники до последнего скрывают проявления болезни, иначе им не выжить в дикой среде. По статистике, собранной Центром реабилитации диких животных, лишь 15% поступивших к ним животных и птиц можно возвращать в естественную среду обитания, остальные теряют способность к самостоятельной жизни. Для них приходится искать места в зоопарках и орнитариях.

Комплекс городского хозяйства Москвы призывает не проходить мимо уличных фотографов, зарабатывающих деньги на животных, и сообщать обо всех подобных случаях по телефону горячей линии: +7 (495) 777-77-77.