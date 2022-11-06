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1 час назад

Кинолог Гимазитдинова перечислила четыре критерия выбора собаки для квартиры

Стелла Шмель

Кинолог, кандидат сельскохозяйственных наук, эксперт Московской академии сельского хозяйства Екатерина Гимазитдинова рассказала, на что стоит ориентироваться при выборе собаки для квартиры. Ее слова приводит "Мослента".

Названы четыре критерия выбора собаки
Фото: UNSPLASH.COMUNSPLASH.COM

Эксперт считает, что следует обратить внимание на цели, для которых была выведена эта собака. Охотничьи псы, например, будут считать всех кошек добычей и проявлять поведение, которое может быть неудобным для хозяина.

Очень важно учитывать темперамент будущего владельца собаки. Тем, кто люди отдохнуть после работы, активная собака не подойдет.

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Также необходимо изучить предрасположенности к заболеваниям у разных пород. Например, популярные йоркширские терьеры склонны к аллергии на многие продукты.

"Не верьте красивому описанию породы на популярных сайтах. "Бодрые" и "веселые" джек-рассел-терьеры без должного внимания и тренировок станут разрушать квартиру, а "независимые" и "не лающие" бассенджи сложны в воспитании и дрессировке, так как привыкли все решать без участия человека", — заявила специалист.

Эксперт советует пообщаться с заводчиками и владельцами, а также посетить выставки животных непосредственно перед покупкой питомца.

Ранее мы писали, что кинолог рассказал, как гулять с собакой в плохую погоду.

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