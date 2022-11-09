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2 часа назад

Объятия огромного осьминога и дайвера попали на видео

Мира Маркина

Андреа Хампфрис живет в Канаде и более 12 лет занимается дайвингом, о чем рассказывает в соцсетях. Последнее погружение канадки привлекло внимание CTV News.

Канадская учительница отправилась к берегам Ванкувера для занятий дайвингом. В этот раз в числе ее сопровождающих оказались знакомые дайверы. Один из них никогда не видео осьминога. И удача улыбнулась ему в этот раз.

“Мы надели оборудование, погрузились в воду. Через три минуты я заметила осьминога, который просто сидел на дне и даже не скрывался”, – рассказывает Андреа.

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Огромный осьминог с щупальцами длиной более метра решил “поприветствовать” дайверов: сперва он подплыл к подруге Андреа Хампфрис, а затем и к самой канадке. Моллюск прикоснулся щупальцами к ее лицу, а также полностью обхватил ими камеру. И со стороны показалось, будто моллюск обнимается.

Дайвер надеется, что ее история привлечет внимание людей к красоте подводной жизни. Убедит их в необходимости защищать обитателей этого мира. В планах у Андреа вновь посетить это место.

Ранее мы рассказывали, почему осьминоги меняют цвет во сне.

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