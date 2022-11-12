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43 минуты назад

Видео с родами морского конька шокировало соцсети

Диана Товсепова

В соцсетях шумно обсуждают видео, на котором показан процесс рождения маленьких морских коньков. Оказывается, эти морские создания буквально "выплевывают" сразу десятки малышей.

У морских коньков при родах используется специальная сумка. Она является эквивалентом матки самок млекопитающих. Она содержит плаценту, поддерживающую рост и развитие детенышей морских коньков.

Кроме того, интересно, что у морских коньков и морских игл беременеет и рожает самец. Отцы морских коньков высиживают свои развивающиеся эмбрионы в мешочке, расположенном на их хвосте.

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Ранее мы писали о том, что животные видят в зеркале.

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