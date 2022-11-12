Видео с родами морского конька шокировало соцсети

В соцсетях шумно обсуждают видео, на котором показан процесс рождения маленьких морских коньков. Оказывается, эти морские создания буквально "выплевывают" сразу десятки малышей.

У морских коньков при родах используется специальная сумка. Она является эквивалентом матки самок млекопитающих. Она содержит плаценту, поддерживающую рост и развитие детенышей морских коньков.

Кроме того, интересно, что у морских коньков и морских игл беременеет и рожает самец. Отцы морских коньков высиживают свои развивающиеся эмбрионы в мешочке, расположенном на их хвосте.