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1 час назад

Что дятел может сделать с деревом: видео

Катя Кобышева

Дятлы могут довольно долго долбить клювом по дереву, причем делают они это не только для того, чтобы добыть себе пищу, но и для привлечения противоположного пола. Самец дятла выстукивает сложные перкуссионные композиции, чтобы привлечь симпатичную самку.

Голова дятла движется со скоростью семь метров в секунду и переносит удары, сила которых превышает силу гравитации в 1000 раз. Для сравнения: человеку достаточно испытать удар, превышающий силу земного тяготения в 80 раз, чтобы получить сотрясение мозга. Дятлу же все нипочем. Все дело в особенностях строения черепа и клюва.

У дятла роговая часть клюва устроена таким образом, что гасит удар. Еще часть силы удара гасится благодаря подъязычной кости, которая у дятла также имеет более сложное строение. Кроме того, кости черепа имеют такое строение, что способны гасить остатки вибрации.

Таких птиц вы еще не видели: ошеломляющий проект Хави Боу

Что способен сотворить с деревом дятел, смотрите на видео "Рамблера".

Ранее видео с родами морского конька шокировало соцсети.

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