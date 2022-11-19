Как бегемоты Пабло Эскобара стали угрозой для Колумбии: видео

На территории особняка Эскобара находился его частный зоопарк, в нем обитали разные животные, в том числе и четыре бегемота, которых специально доставили из Африки. После убийства Эскобара в 1993 году всех животных разослали по разным зоопаркам страны, кроме бегемотов. Бегемотов оказалось очень дорого транспортировать, из-за чего было принято решение их оставить. Но животные сбежали и начали активно размножаться. Те четыре бегемота сегодня превратились в сотню и поселились в главной реке страны. Они начали вытеснять других животных, которые обитали в этой реке, а также испортили качество воды, но а самая большая опасность в том, что они очень агрессивные.