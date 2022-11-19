Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+2° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
19 ноября

Как бегемоты Пабло Эскобара стали угрозой для Колумбии: видео

Стелла Шмель

Бегемоты главного наркобарона Пабло Эскобара были ввезены в страну нелегальным путем в 1970-х из Африки. Сегодня же бегемоты представляют большую угрозу для национальной безопасности Колумбии.

На территории особняка Эскобара находился его частный зоопарк, в нем обитали разные животные, в том числе и четыре бегемота, которых специально доставили из Африки. После убийства Эскобара в 1993 году всех животных разослали по разным зоопаркам страны, кроме бегемотов. Бегемотов оказалось очень дорого транспортировать, из-за чего было принято решение их оставить. Но животные сбежали и начали активно размножаться. Те четыре бегемота сегодня превратились в сотню и поселились в главной реке страны. Они начали вытеснять других животных, которые обитали в этой реке, а также испортили качество воды, но а самая большая опасность в том, что они очень агрессивные.

Как морские свинки порабощают швейцарцев

Подробнее о том, как бегемоты Эскобара стали угрозой для Колумбии, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, какими способами хотели поднять со дна “Титаник”.

Истории,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители