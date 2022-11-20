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10 часов назад

Специалисты рассказали о реабилитации спасенного леопарда в Приморье

Катя Кобышева

Прошедшим летом в национальном «Земля леопарда» был найден котенок дальневосточного леопарда, которого назвали Leo 260M. Малыш был совсем слабым и весил примерно четыре килограмма. Об этом пишет издание runews24.ru.

Специалисты рассказали о реабилитации спасенного леопарда в Приморье
Фото: Скриншот видео ТВЦСкриншот видео ТВЦ

Сейчас он подрос и чувствует себя гораздо лучше, а его вес увеличился практически в четыре раза. И теперь леопарду-подростку требуется новый, более просторный вольер площадью примерно в полгектара.

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Председатель правления МРОО Центр «Тигр» Виктор Кузьменко оценил состояние животного на пять баллов, но его реабилитация все еще продолжается. Как только он будет готов к самостоятельной жизни, его вернут в дикую природу.

Ранее мы писали о том, как в Турции кот со сломанной лапой сам пришел в больницу.

Истории,Виктор Кузьменко,
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