Специалисты рассказали о реабилитации спасенного леопарда в Приморье

Прошедшим летом в национальном «Земля леопарда» был найден котенок дальневосточного леопарда, которого назвали Leo 260M. Малыш был совсем слабым и весил примерно четыре килограмма. Об этом пишет издание runews24.ru.

Фото: Скриншот видео ТВЦ Скриншот видео ТВЦ

Сейчас он подрос и чувствует себя гораздо лучше, а его вес увеличился практически в четыре раза. И теперь леопарду-подростку требуется новый, более просторный вольер площадью примерно в полгектара.

Председатель правления МРОО Центр «Тигр» Виктор Кузьменко оценил состояние животного на пять баллов, но его реабилитация все еще продолжается. Как только он будет готов к самостоятельной жизни, его вернут в дикую природу.