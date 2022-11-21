Славяне с опаской относились к беременным женщинам, считая, что те могут принести несчастье.
Для беременных женщин существовало множество порой странных ограничений. Например, им было запрещено сидеть на пороге или даже есть на ходу. Это связано с тем, что славяне считали беременных "двоедушницами", воспринимая их как портал в потусторонний мир. Ведь по поверьям, именно оттуда и приходил ребенок.
Подробнее о том, почему славяне боялись беременных, смотрите в видео.
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