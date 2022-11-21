Для беременных женщин существовало множество порой странных ограничений. Например, им было запрещено сидеть на пороге или даже есть на ходу. Это связано с тем, что славяне считали беременных "двоедушницами", воспринимая их как портал в потусторонний мир. Ведь по поверьям, именно оттуда и приходил ребенок.