Существовала такая работа – развозить лед, она была актуальна вплоть до 1940-х. До появления холодильников, люди хранили скоропортящиеся продукты в шкафах со льдом. Работники вырезали лед из замерзших озер и рек, после чего развозили их по домам. Во времена, когда центральная канализация отсутствовала, были востребованы золотари. Эти люди убирали содержимое ям, которые использовали в качестве туалета.