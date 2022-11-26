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1 час назад

Какие профессии исчезли навсегда: видео

Стелла Шмель

Блогер с ником Snitovskii рассказал в TikTok о профессиях, которые навсегда исчезли из-за развития технологий.

Существовала такая работа – развозить лед, она была актуальна вплоть до 1940-х. До появления холодильников, люди хранили скоропортящиеся продукты в шкафах со льдом. Работники вырезали лед из замерзших озер и рек, после чего развозили их по домам. Во времена, когда центральная канализация отсутствовала, были востребованы золотари. Эти люди убирали содержимое ям, которые использовали в качестве туалета.

Одно из самых мистических мест Санкт-Петербурга

Подробнее об остальных профессиях, которые уже исчезли, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, зачем славяне отправляли подростков в лес.

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