Назван главный цвет 2023 года

Международный исследовательский институт Pantone традиционно выбрал главный цвет будущего года. Об этом сообщается на сайте самого института.

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Главным цветом 2023 года экспертами был назначен Pantone 18-1750 Viva Magenta.

Pantone.com

Красно-малиновый цвет с фиолетовым оттенком, разработанный сотрудниками института, стал результатом их вдохновления природным красителем кармином.

«Viva Magenta помогает укрепить нашу внутреннюю силу и воссоединяет с природой в мире высоких технологий», — пояснила исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман.

Также создатели подчеркнули, что Viva Magenta призван стать символом мятежного духа и бунтарства. Сотрудники института цвета вложили в него смелость и остроумие, стараясь сделать оттенок "всеобъемлющим".