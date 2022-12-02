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1 час назад

Назван главный цвет 2023 года

Мира Маркина

Международный исследовательский институт Pantone традиционно выбрал главный цвет будущего года. Об этом сообщается на сайте самого института.

Назван главный цвет 2023 года
Фото: UnsplashUnsplash

Главным цветом 2023 года экспертами был назначен Pantone 18-1750 Viva Magenta.

Pantone.com

Красно-малиновый цвет с фиолетовым оттенком, разработанный сотрудниками института, стал результатом их вдохновления природным красителем кармином.

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«Viva Magenta помогает укрепить нашу внутреннюю силу и воссоединяет с природой в мире высоких технологий», — пояснила исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман.

Также создатели подчеркнули, что Viva Magenta призван стать символом мятежного духа и бунтарства. Сотрудники института цвета вложили в него смелость и остроумие, стараясь сделать оттенок "всеобъемлющим".

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