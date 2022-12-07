Девушка потеряла близких из-за крупного выигрыша в лотерее

Девушка, выросшая в небогатой семье выиграла в лотерею крупную сумму. Но из-за решения распорядиться деньгами потеряла бойфренда и друзей. Ее историю публикует портал 7 News.
Семья победительницы нуждалась в деньгах. Поэтому девушка решила помочь им, потратив выигрыш. Также счастливица наняла финансового консультанта для грамотного распоряжения деньгами. Но партнер героини истории, 30-летний мужчина по имени Энди, не оценил эту идею.
“Он составил список вещей, которые ему нужны, и настаивает, чтобы я купила их до того, как поговорю с финансовыми консультантами”, — поделилась девушка на одном из форумов.
В частности, Энди решил на деньги подруги обзавестись новенькой Tesla, домом с бассейном. Как только он узнал, что партнерша теперь богата, то предложил съехаться.
Отказ подруги обеспечивать желания Энди спровоцировал критику с его стороны. Он рассказал о ситуации друзьям, и те после бесплодных попыток получить деньги от победительницы стали критиковать ее.
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