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3 часа назад

Девушка потеряла близких из-за крупного выигрыша в лотерее

Мира Маркина

Девушка, выросшая в небогатой семье выиграла в лотерею крупную сумму. Но из-за решения распорядиться деньгами потеряла бойфренда и друзей. Ее историю публикует портал 7 News.

Девушка потеряла близких из-за крупного выигрыша в лотерее
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Семья победительницы нуждалась в деньгах. Поэтому девушка решила помочь им, потратив выигрыш. Также счастливица наняла финансового консультанта для грамотного распоряжения деньгами. Но партнер героини истории, 30-летний мужчина по имени Энди, не оценил эту идею.

“Он составил список вещей, которые ему нужны, и настаивает, чтобы я купила их до того, как поговорю с финансовыми консультантами”, — поделилась девушка на одном из форумов.

В частности, Энди решил на деньги подруги обзавестись новенькой Tesla, домом с бассейном. Как только он узнал, что партнерша теперь богата, то предложил съехаться.

Как не стать жертвой фейковых лотерей

Отказ подруги обеспечивать желания Энди спровоцировал критику с его стороны. Он рассказал о ситуации друзьям, и те после бесплодных попыток получить деньги от победительницы стали критиковать ее.

Ранее “Рамблер” писал о соседях, из-за которых женщине приходится жить в машине.

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