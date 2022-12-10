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2 часа назад

Кто на самом деле сделал первую фотографию: видео

Диана Товсепова

Одно из первых устройств, позволяющих получить оптическое изображение объектов, называлось камера-обскура. Первые упоминания о ней найдены еще в XI веке, а к XVII веку камеры-обскуры начали использовать в том числе живописцы, создавая пейзажи поверх спроецированного на бумагу изображения. Со временем их объективы усложнялись, а появление светочувствительных материалов позволило использовать эти устройства как первые фотоаппараты.

Но наука не стояла на месте, и уже в 1816 году изобретатель Джозеф Ньепс создал аппарат, с помощью которого получилось воспроизвести негативное изображение. А почти через 20 лет Уильям Тальбот изобрел калотипию, с помощью которой получилось переводить изображения из негативных в позитивные, а также тиражировать снимки.

Подробнее о том, как создавалась первая фотография, смотрите в видео.

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