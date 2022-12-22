Американец купил шесть лотерейных билетов и шесть раз выиграл

Ветеран из штата Массачусетс Раймонд Робертс купил шесть лотерейных билетов и выиграл больше миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте лотереи Massachusetts Lottery.

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Мужчина использовал одинаковые цифры для всех билетов. Выбранные им номера состояли из памятных дат и дней рождений близких.

14 декабря состоялся розыгрыш, и Робертс узнал, что его номера совпали с выигрышными – он стал шестикратным победителем. Американец решил получить единовременную выплату за пять билетов – 1,95 миллионов долларов. Шестой денежный приз счастливчик решил разделить, чтобы ежемесячно получать 25 тысяч долларов в течение всей жизни.