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1 час назад

Американец купил шесть лотерейных билетов и шесть раз выиграл

Мира Маркина

Ветеран из штата Массачусетс Раймонд Робертс купил шесть лотерейных билетов и выиграл больше миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте лотереи Massachusetts Lottery.

Американец купил шесть лотерейных билетов и шесть раз выиграл
Фото: UnsplashUnsplash

Мужчина использовал одинаковые цифры для всех билетов. Выбранные им номера состояли из памятных дат и дней рождений близких.

14 декабря состоялся розыгрыш, и Робертс узнал, что его номера совпали с выигрышными – он стал шестикратным победителем. Американец решил получить единовременную выплату за пять билетов – 1,95 миллионов долларов. Шестой денежный приз счастливчик решил разделить, чтобы ежемесячно получать 25 тысяч долларов в течение всей жизни.

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Прежде всего победитель намерен купить новый мотоцикл и отправиться в путешествие. Повезло не только Робертсу: сотрудник магазина, продавший ему билеты, получит шесть бонусов – сумма каждого из них составит пять тысяч долларов.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как не стать жертвой фейковых лотерей.

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