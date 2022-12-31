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2 часа назад

SuperJob выяснил любимые новогодние традиции россиян

Мира Маркина

Сервис поиска работы SuperJob провел опрос с целью выяснить: что непременно жители России делают в Новый год и накануне праздника. Результатами голосования поделились в RT.

SuperJob выяснил любимые новогодние традиции россиян
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Выяснилось, что встречать Новый год с друзьями и близкими – любимая традиция 15% россиян. Немного в популярности ей уступает украшение дома и елки к празднику. Только 12% участников опроса считают это обязательным.

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Обмениваться подарками, устраивать пышный праздничный ужин предпочитают 6% жителей страны. Кстати, что касается меню – примерно каждый 20-й россиянин ставит на стол в новогоднюю ночь оливье.

У трех процентов респондентов есть банная традиция. Примерно столько же соотечественников обожают запускать фейерверки и готовить под новогодние фильмы.

Ранее “Рамблер” писал, зачем перуанцы дерутся в Новый год.

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