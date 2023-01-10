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36 минут назад

Филолог Комышкова объяснила, почему мы пишем “жи” и “ши” через “и”

Мира Маркина

Со школьной скамьи мы усвоили, что “жи” и “ши” пишется только через “и”. Но почему именно так? На этот вопрос попробовала дать ответ доцент Мининского университета, кандидат филологических наук Анна Комышкова. Ее цитируют “Аргументы и факты”.

Филолог поставила точку в споре о написании “жи” и “ши”
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт в области филологии отметила: исключение сформировано благодаря исторической традиции. Еще на Руси звуки [ж’] и [ш’] произносились мягко. Изменения произошли в 16 веке. Тогда эти буквы стали произносить тверже.

“Но правописание к этому времени уже настолько укрепилось, что сочетания жи и ши продолжают сохраняться вплоть до наших дней”, — объяснила доцент.

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Именно поэтому некоторые представители старшего поколения произносят звуки [ж’] и [ш’] мягко. Например, в таких словах, как “вожжи”, “дрожжи”.

Ранее мы рассказывали, на какие вопросы игры "Что? Где? Когда?" досрочно ответили знатоки.

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