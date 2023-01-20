Гусь обратил в бегство тигра и удивил соцсети: видео

«Гусь свинье не товарищ» – но и тигру тоже. В одном из зоопарков Поднебесной сотрудники сняли и опубликовали видеоролик игр гуся и молодого тигренка, которые удивили пользователей социальных сетей. Кадры появились в одном из иркутских Telegram-каналов.

Тигр и гусь оказались в одном помещении во время уборки вольеров. Когда хищник попытался вовлечь пернатого соседа в игру, тот стал грозно размахивать крыльями, а затем вцепился клювом в его спину. От испуга тигр бросился в свой вольер, поскальзываясь на мокром полу.

Тех, кто увидел этот ролик, поразила храбрость гуся и трусость тигра.