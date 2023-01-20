Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+8° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
26 минут назад

Гусь обратил в бегство тигра и удивил соцсети: видео

Мира Маркина

«Гусь свинье не товарищ» – но и тигру тоже. В одном из зоопарков Поднебесной сотрудники сняли и опубликовали видеоролик игр гуся и молодого тигренка, которые удивили пользователей социальных сетей. Кадры появились в одном из иркутских Telegram-каналов.

Тигр и гусь оказались в одном помещении во время уборки вольеров. Когда хищник попытался вовлечь пернатого соседа в игру, тот стал грозно размахивать крыльями, а затем вцепился клювом в его спину. От испуга тигр бросился в свой вольер, поскальзываясь на мокром полу.

Американские рыбаки выловили прозрачное существо, похожее на инопланетянина: видео

Тех, кто увидел этот ролик, поразила храбрость гуся и трусость тигра.

Ранее мы писали, почему белый медведь – вовсе не белый.

Истории,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители