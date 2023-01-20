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1 час назад

Самая большая в мире жаба попала на видео

Катя Кобышева

На северо-востоке Австралии была найдена жаба, которую назвали, возможно, самой крупной за всю историю наблюдений за жабами в живой природе. Об этом рассказали журналисты CNN.

Жаба, обитающая в национальном парке Конуэй в Квинсленде, поражает воображение своими размерами и весом - шесть фунтов, что в переводе на привычную систему мер и весов равняется 2,7 килограмма.

Рейнджеры, обнаружившие жабу, дали ей прозвище Toadzilla, образованное от двух слов - английского toad, что в переводе значит жаба, и Годзилла, имени знаменитого чудовища из одноименного ужастика.

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