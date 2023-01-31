Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+4° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
1 час назад

Названа самая некрасивая собака в Великобритании

Мира Маркина

В Великобритании на конкурсе выбрали самую некрасивую собаку. Ей оказалась пятилетний питомец по имени Пегги, пишет издание The Mirror.

Названа самая некрасивая собака в Великобритании
Фото: соцсетисоцсети

Собака родилась от случайного скрещивания собак разных пород и была самой маленькой в помете щенков. Никто не хотел забирать животное до тех пор, пока за ней не приехала девушка по имени Холли Миддлтон из графства Ист-Райдинг-оф-Йоркшир.

"Мы сразу полюбили ее, с ее огромными глазами, маленьким пучком белой шерсти и языком, который свисает на одну сторону. Мне стало жаль ее, такую лысую и с высунутым языком", - рассказала хозяйка собаки.

соцсети

По словам главного судьи конкурса Мэтта Дэхена, он не думал, что они смогут найти одновременно и милую, и некрасивую собаку.

Конкурс проводится в Великобритании с 1961 года. По словам организаторов, он предназначен для собак, которые не могут победить на обычных конкурсах, но тоже нуждаются в любви и признании.

Почему коты любят шуршать пакетами

Ранее мы рассказывали про играющую в приставку рыбу, которая списала деньги с карты своего владельца.

Истории,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители