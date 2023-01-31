Названа самая некрасивая собака в Великобритании

В Великобритании на конкурсе выбрали самую некрасивую собаку. Ей оказалась пятилетний питомец по имени Пегги, пишет издание The Mirror.
Собака родилась от случайного скрещивания собак разных пород и была самой маленькой в помете щенков. Никто не хотел забирать животное до тех пор, пока за ней не приехала девушка по имени Холли Миддлтон из графства Ист-Райдинг-оф-Йоркшир.
"Мы сразу полюбили ее, с ее огромными глазами, маленьким пучком белой шерсти и языком, который свисает на одну сторону. Мне стало жаль ее, такую лысую и с высунутым языком", - рассказала хозяйка собаки.
По словам главного судьи конкурса Мэтта Дэхена, он не думал, что они смогут найти одновременно и милую, и некрасивую собаку.
Конкурс проводится в Великобритании с 1961 года. По словам организаторов, он предназначен для собак, которые не могут победить на обычных конкурсах, но тоже нуждаются в любви и признании.
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