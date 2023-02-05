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2 часа назад

Искусственный интеллект помог отыскать неизвестную пьесу Лопе де Веги

Мира Маркина

Искусственный интеллект помог обнаружить неизвестную пьесу испанского драматурга Лопе де Веги. Об этом сообщает The Guardian.

Искусственный интеллект помог отыскать неизвестную пьесу Лопе де Веги
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперты оцифровали более 1300 пьес, авторы которых были неизвестны или были определены ошибочно. После этого при помощи программы Stylo тексты соотнесли с произведениями, которые содержались в базе данных проекта Etso.

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В ходе анализа обнаружились совпадения между пьесой «Француженка Лаура», создатель которой не был установлен, и произведениями Лопе де Веги. Затем выводы, сделанные на основе работы искусственного интеллекта, подтвердились при традиционном анализе текста.

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