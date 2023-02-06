Найдено объяснение тому, почему собаки отвечают на волчий вой

Далеко не каждый пес подхватит услышанный издалека вой волка. Но зачем собакам вообще отвечать диким сородичам? В этом вопросе попытались разобраться ученые из Будапештского университета.

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По мнению зоологов, есть только несколько пород собак, которые отвечают на вой. Однако, с точки зрения эволюции, все псы – это следствие искусственного отбора человеком диких особей и их последующего одомашнивания.

Волки коммуницируют друг с другом с помощью воя. Собаки используют лай. Но не все.

Венгерские зоологи изучили в лабораторных условиях повадки 68 чистокровных домашних собак. Для них воспроизвели записи волчьего воя.

«Согласно нашим результатам, породы, которые генетически более похожи на волков, более склонны отвечать собственным воем на воспроизведение воя волков», – отметили специалисты.

Ученые предположили, что вой (как средство коммуникации) утратил свой функционал – был заменен лаем в условиях новой социальной среды. Поэтому собаки им не пользуются, хотя в репертуаре некоторых пород он остался.

Отвечают на волчий вой, как правило, кастрированные самцы. Отсюда родилось еще одно предположение: так собаки сигнализируют потенциальным врагам «я боюсь, не подходи ближе».