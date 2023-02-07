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2 часа назад

Американец пожаловался на тараканов и нашел сокровищницу дятла

Катерина Саломе

Мужчина, проживающий в Калифорнии, штат США, обратился за помощью в службу дезинфекции. Причиной этому послужил странный шум в стене. На новость обратило внимание издание The Washington Post.

Американец пожаловался на тараканов и нашел сокровищницу дятла
Фото: СоцсетиСоцсети

Американец был уверен, что источником шороха являются тараканы. Приехавшие работники провели диагностику помещения, но следов насекомых не обнаружили.

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Вместо этого они наткнулись на 320 килограммов желудей. Плоды дуба оказались запасами дятла, которые он припрятал для зимовки. Дезинсекторы были вынуждены вытащить припасы и утилизовать.

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