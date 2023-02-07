Американец пожаловался на тараканов и нашел сокровищницу дятла

Мужчина, проживающий в Калифорнии, штат США, обратился за помощью в службу дезинфекции. Причиной этому послужил странный шум в стене. На новость обратило внимание издание The Washington Post.

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Американец был уверен, что источником шороха являются тараканы. Приехавшие работники провели диагностику помещения, но следов насекомых не обнаружили.

Вместо этого они наткнулись на 320 килограммов желудей. Плоды дуба оказались запасами дятла, которые он припрятал для зимовки. Дезинсекторы были вынуждены вытащить припасы и утилизовать.