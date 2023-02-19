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54 минуты назад

Ученые призвали жителей Нью-Йорка снимать обувь дома из-за фекалий

Мира Маркина

Исследователи из Мэримаунт-колледжа посоветовали жителям Нью-Йорка снимать обувь дома из-за фекальных бактерий. Об этом сообщает "Говорит Москва".

Ученые призвали американцев снимать обувь дома из-за фекалий
Фото: Pxhere.comPxhere.com

Ученые изучили один из самых престижных районов города —Верхний Ист-Сайд. Оказалось, что в 100 миллилитрах дождевой воды, которая скапливается на тротуарах, содержится свыше 30 тысяч фекальных бактерий.

Специалисты подчеркнули, что образцы воды брались в местах, где не было фекалий собак. Они предположили, что бактерии разносятся на подошвах обуви, в котором потом американцы ходят по дому. Поэтому ученые призвали жителей Нью-Йорка оставлять грязные ботинки за порогом.

Во время пандемии коронавируса в городе увеличилось число людей с собаками. Из-за этого власти Нью-Йорка пообещали увеличить штрафы за неубранные остатки жизнедеятельности домашних животных до 250 долларов.

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