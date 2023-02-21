Что входит в тур «8 дней на МКС»: видео

Когда-то люди могли только мечтать об освоении космоса. Но уже в XXI веке у них появилась возможность увидеть межпланетное пространство своими глазами и даже провести некоторое время на научной орбитальной станции.

На сегодняшний день известно о нескольких туристах, которые подарили себе самый необычный отпуск в жизни – несколько дней на Международной космической станции. Первым был американский бизнесмен Деннис Тито.

Мультимиллионер отправился в космос 8 апреля 2021 года. Он заплатил за полет на российском космическом корабле «Союз ТМ-32» 20 миллионов долларов и провел на борту МКС семь дней. Однако, учитывая тяжелую подготовку, необходимую для столь рискованного путешествия, Тито выступал против использования слова «турист». После его тура в космос термин «участник космического полета» чаще используется, чтобы различать коммерческих путешественников и профессиональных астронавтов.

Что предлагают космическим туристам сейчас, смотрите в видео YouTube-блогера Егора Еремеева.