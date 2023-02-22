В Японии существует много удивительных обычаев. Например, охагуро — традиция чернения зубов, которая символизировала красоту, богатство и достоинство женщины.
Блогер @Artforintrovert рассказала, что девочке начинали чернить зубы с момента, когда семья была готова выдать ее замуж. Черная улыбка была также знаком верности мужу, ведь этот цвет в Японии считался стабильным и красивым. Но это далеко не все причины, из-за которых было принято чернить зубы.
Подробнее о том, зачем японки чернили себе зубы, смотрите в видео.
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