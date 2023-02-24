Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+13° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
2 часа назад

Как мыть карликового ежа: видеоинструкция

Мира Маркина

В последнее время каких только экзотических животных не заводят в качестве домашних питомцев россияне – и шиншилл, и пауков, и самых разных земноводных, и даже ежиков. Уход за последними обязательно включает купание. Как правильно искупать ежа, в своем видео рассказали авторы YouTube-канала «Как надо».

Для купания ежика вам понадобятся зубная щетка с мягкой щетиной и шампунь – подойдет тот, который используют для гигиены грызунов и котят. Также можно сделать эмульсию из воды и косметического абрикосового масла. Не забудьте взять немного корма – чтобы задобрить питомца, а также махровое полотенце.

Подготовьте «ванну» – наполните подходящую емкость или раковину водой температуры, не превышающей базальную температуру тела ежика (34,8 градуса). Опуская питомца в воду, избегайте громких звуков и резких движений, ведь это может напугать его. Но и предоставлять его самому по себе с первых минут купания тоже не стоит. Еж, запаниковав, попытается убежать и наглотается воды.

Моют ежика от лапок к иглам. Как это сделать, смотрите в видео.

Как правильно гладить кота: инструкция

Еще несколько важных моментов:

  • не допускайте попадания воды в уши и на мордочку ежа;
  • обязательно укутайте питомца в полотенце после гигиенических процедур, можно поменять его, как только ткань впитает всю воду;
  • нанесение масла нужно для ухода за нежной кожей ежика.

Смотрите также видео о том, почему котики шуршат пакетами на самом деле.

Истории,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий