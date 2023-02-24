Как мыть карликового ежа: видеоинструкция

В последнее время каких только экзотических животных не заводят в качестве домашних питомцев россияне – и шиншилл, и пауков, и самых разных земноводных, и даже ежиков. Уход за последними обязательно включает купание. Как правильно искупать ежа, в своем видео рассказали авторы YouTube-канала «Как надо».
Для купания ежика вам понадобятся зубная щетка с мягкой щетиной и шампунь – подойдет тот, который используют для гигиены грызунов и котят. Также можно сделать эмульсию из воды и косметического абрикосового масла. Не забудьте взять немного корма – чтобы задобрить питомца, а также махровое полотенце.
Подготовьте «ванну» – наполните подходящую емкость или раковину водой температуры, не превышающей базальную температуру тела ежика (34,8 градуса). Опуская питомца в воду, избегайте громких звуков и резких движений, ведь это может напугать его. Но и предоставлять его самому по себе с первых минут купания тоже не стоит. Еж, запаниковав, попытается убежать и наглотается воды.
Моют ежика от лапок к иглам. Как это сделать, смотрите в видео.
Еще несколько важных моментов:
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