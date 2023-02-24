Как мыть карликового ежа: видеоинструкция

В последнее время каких только экзотических животных не заводят в качестве домашних питомцев россияне – и шиншилл, и пауков, и самых разных земноводных, и даже ежиков. Уход за последними обязательно включает купание. Как правильно искупать ежа, в своем видео рассказали авторы YouTube-канала «Как надо».

Для купания ежика вам понадобятся зубная щетка с мягкой щетиной и шампунь – подойдет тот, который используют для гигиены грызунов и котят. Также можно сделать эмульсию из воды и косметического абрикосового масла. Не забудьте взять немного корма – чтобы задобрить питомца, а также махровое полотенце.

Подготовьте «ванну» – наполните подходящую емкость или раковину водой температуры, не превышающей базальную температуру тела ежика (34,8 градуса). Опуская питомца в воду, избегайте громких звуков и резких движений, ведь это может напугать его. Но и предоставлять его самому по себе с первых минут купания тоже не стоит. Еж, запаниковав, попытается убежать и наглотается воды.

Моют ежика от лапок к иглам. Как это сделать, смотрите в видео.

Еще несколько важных моментов:

не допускайте попадания воды в уши и на мордочку ежа;

обязательно укутайте питомца в полотенце после гигиенических процедур, можно поменять его, как только ткань впитает всю воду;

нанесение масла нужно для ухода за нежной кожей ежика.