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1 час назад

Как чирикают каракалы: видео

Мира Маркина

Этих диких рыжевато-коричневых кошек – каракалов – до недавнего времени можно было увидеть разве что в саванне или пустыне Африки и некоторых районов Ближнего Востока. Однако все чаще их пытаются одомашнить смелые заводчики.

Все кошки выглядят так, будто они – потомки царских кровей. Но у каракала на самом деле есть корона: его большие заостренные уши с черными кончиками и кисточками являются визитной карточкой этого вида.

Котята мало похожи на вальяжных хищников, которых вы могли увидеть во время сафари или на картинках. Но даже эти малыши обладают редким языком каракалов – они чирикают. Как это выглядит, вы можете посмотреть в видео YouTube-блогера Виталия Паркера.

Почему кошки просят открыть дверь, но не заходят

В зависимости от того, с кем «общается» каракал, различают разные звуки. Эти представители мира кошачьих чирикают чаще всего для привлечения внимания сородичей. Шипением каракалы коммуницируют с людьми. Заводчики утверждают, что даже шипя с особой интонацией, питомец дает понять, что с ним происходит – доволен ли он, обижен или настроен поиграть.

Смотрите также видео о том, как ухаживать за карликовым ежом в домашних условиях.

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