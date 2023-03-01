Мужчину нашли живым спустя девять лет после кремации

В Китае, муниципалитете Чунцин произошел необычный случай. В городе нашли живым мужчину, которого кремировали девять лет назад после автокатастрофы. Его историю рассказывает China News Network.

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В 2014 году семье и родственникам мужчины по имени Чжуо Кангуло сообщили, что он погиб в автокатастрофе. После аварии его племянник заявил, что кремировать тело будут без вскрытия.

Однако в деревне муниципалитета Чунцин внимание жителей привлек мужчина, который вел себя странно. Его доставили в полицию, где был сделан тест ДНК. Исследование показало, что найденным мужчиной был Чжуо.

После этого мужчину опознал его внук. Когда он пришел встретиться с ним, Чжуо смог написать на бумаге имена своих родственников и расплакался. Теперь его вернули в семью спустя девять лет после того, как родственники его похоронили.