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1 час назад

Мужчину нашли живым спустя девять лет после кремации

Мария Каткова

В Китае, муниципалитете Чунцин произошел необычный случай. В городе нашли живым мужчину, которого кремировали девять лет назад после автокатастрофы. Его историю рассказывает China News Network.

Мужчину нашли живым спустя девять лет после кремации
Фото: UnsplashUnsplash

В 2014 году семье и родственникам мужчины по имени Чжуо Кангуло сообщили, что он погиб в автокатастрофе. После аварии его племянник заявил, что кремировать тело будут без вскрытия.

Однако в деревне муниципалитета Чунцин внимание жителей привлек мужчина, который вел себя странно. Его доставили в полицию, где был сделан тест ДНК. Исследование показало, что найденным мужчиной был Чжуо.

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После этого мужчину опознал его внук. Когда он пришел встретиться с ним, Чжуо смог написать на бумаге имена своих родственников и расплакался. Теперь его вернули в семью спустя девять лет после того, как родственники его похоронили.

Теперь власти Китая исследуют останки кремированного мужчины, чтобы установить его личность.

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