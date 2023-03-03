Раскрыто самое крепкое ругательство Ельцина

Советский спортсмен Шамиль Тарпищев сейчас возглавляет Федерацию тенниса России. Когда-то он близко общался с первым президентом России Борисом Ельциным. Об этой дружбе Тарпищев рассказал изданию «Спорт-Экспресс».

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Тарпищев отметил, что Ельцин со всеми говорил только на «вы». Не менее удивительным для теннисиста было и отсутствие бранных слов в лексиконе президента.

«Cамое крепкое ругательcтво — «японcкий бог!». Заменяло вcе», – рассказал Шамиль Анвярович.

Также Шамиль Тарпищев вспомнил об особом проницательном взгляде первого российского президента. Не раз, со слов спортсмена, он наблюдал, как под этим взглядом «люди менялиcь».