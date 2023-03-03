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1 час назад

Тренер Шамиль Тарпищев рассказал об отношениях с Борисом Ельциным

Мира Маркина

Советский спортсмен Шамиль Тарпищев сейчас возглавляет Федерацию тенниса России. Когда-то он близко общался с первым президентом России Борисом Ельциным. Об этой дружбе Тарпищев рассказал изданию «Спорт-Экспресс».

Раскрыто самое крепкое ругательство Ельцина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тарпищев отметил, что Ельцин со всеми говорил только на «вы». Не менее удивительным для теннисиста было и отсутствие бранных слов в лексиконе президента.

«Cамое крепкое ругательcтво — «японcкий бог!». Заменяло вcе», – рассказал Шамиль Анвярович.

Откуда пошло выражение «гол как сокол»

Также Шамиль Тарпищев вспомнил об особом проницательном взгляде первого российского президента. Не раз, со слов спортсмена, он наблюдал, как под этим взглядом «люди менялиcь».

Ранее мы рассказывали о странном хобби Карла III.

Истории,Борис Ельцин,Шамиль Тарпищев,
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