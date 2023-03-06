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Уставший платить аренду американец ушел в пещеру на 16 лет

Дэниел «Суэло» Шеллабаргер провел 16 лет в пещере в Юте. Побудило его на это нежелание платить арендную плату за жилье. Его историю рассказали LAD Bible со ссылкой на YouTube-канал «Only Human» .

Уставший платить аренду американец ушел в пещеру на 16 лет
© Only Human/Youtube

Мужчина пробыл в пещере с 2000-го по 2016-й год. На весь этот период он отказался почти от всех благ современной цивилизации и не пользовался деньгами. Питался он отбросами из мусорных баков, отходами с обочин дорог и овощами, которые сам же и выращивал.

По его словам, такой рацион не вызывал у него отвращения. Государственной поддержки и талонов на питание у него не было, поэтому отходы стали отличной альтернативой, так как люди выбрасывают слишком много, уточнил он.

Единственное, к чему у Дэниела был доступ из современных девайсов был библиотечный компьютер. Устройство было ему необходимо, так как однажды мужчина решил начать вести блог о своей жизни.

Мужчина месяц выживал в джунглях Амазонки, питаясь червями

Суэло признавался, что его очень угнетал современный образ жизни, а самым ценным для него всегда оставалась свобода. До того, как уйти в пещеру, он даже подумывал о самоубийстве, однако с началом кочевничества депрессия отступила.

«Я просто почувствовал, что мне совершенно комфортно и абсолютно свободно, я чувствую себя как дома, и неважно, где я нахожусь», — поделился мужчина.

Ранее мы писали о том, что мужчина случайно провел ночь с коброй в палатке.

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