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59 минут назад

Как выглядит самый большой фрукт в мире: видео

Мира Маркина

Самым большим фруктом в мире считается джекфрут. Это плоды хлебного дерева, длина которых составляет от 20 сантиметров до 1 метра, а вес достигает 35 килограммов.

Джекфрут созревает в течение восьми месяцев. Мякоть незрелых плодов можно пожарить или потушить как овощи. Спелый фрукт имеет очень сладкий, маслянистый вкус. Запах джекфрута напоминает запах дыни, а в сушеном виде имеет нотки шоколада.

Родиной фрукта считается Индия и Бангладеш. Сейчас он чаще встречается в Юго-Восточной Азии и на Филиппинах.

Как выглядит гигантский джекфрут? Смотрите в видео блогера @thaiwithme.

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