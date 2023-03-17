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2 часа назад

Зачем женщины в Средневековье сбривали брови: видео

Стелла Шмель

Мода на форму бровей менялась неоднократно, например, в Древнем Египте отсутствие бровей символом женской красоты и высокого социального статуса.

Блогер @ArtofIntrovert рассказала, зачем в Средневековье женщины также совсем удаляли себе брови. Нужно отметить, что тогда стандарты красоты различались и зависели от социального статуса, также большое влияние имели церковные каноны. Женщины считались красивыми, если у них была бледная кожа, яркие глаза и высокий лоб. Но пластической хирургии тогда не существовало, поэтому эффект высокого лба создавали путем полного удаления бровей.

Пугающие подробности о шутах в Средневековье

Подробнее о том, зачем женщины сбривали себе брови, смотрите в видео.

Ранее мы рассказывали о том, какая необычная тактика помогла мужчине выиграть в лотерею.

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