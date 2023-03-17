Блогер @ArtofIntrovert рассказала, зачем в Средневековье женщины также совсем удаляли себе брови. Нужно отметить, что тогда стандарты красоты различались и зависели от социального статуса, также большое влияние имели церковные каноны. Женщины считались красивыми, если у них была бледная кожа, яркие глаза и высокий лоб. Но пластической хирургии тогда не существовало, поэтому эффект высокого лба создавали путем полного удаления бровей.