Девушка спасла мать от ядовитой змеи лайфхаком из фильма

Шрамья Рай, студентка колледжа из индийского города Кейиера (штат Карнатака), помогла матери, использовав трюк, увиденный в кино, сообщает Daiji World.
Мать девушки, Мамата Рай, приехала на ферму родственницы, чтобы помочь с включением насоса. По возвращению женщина случайно наступила на кобру. Ядовитая потревоженная змея укусила Мамату.
Индианка сделала из сухой травы жгут и быстро обвязала им место выше укуса. Это должно было предотвратить распространение яда. Шрамья, чтобы помочь матери, рискнула и высосала его из раны.
Тем не менее пострадавшую женщину госпитализировали. Она смогла выжить. Укус кобры практически не отразился на самочувствии Маматы благодаря решительности ее дочери, считают врачи.
Шрамья – не только студентка, но и рейнджер скаутов. Она поделилась, что о методике первой помощи при укусах ядовитых змей узнала, посмотрев один из фильмов.
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