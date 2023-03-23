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46 минут назад

Девушка спасла мать от укуса ядовитой кобры благодаря лайфхаку из фильма

Мира Маркина

Шрамья Рай, студентка колледжа из индийского города Кейиера (штат Карнатака), помогла матери, использовав трюк, увиденный в кино, сообщает Daiji World.

Девушка спасла мать от ядовитой змеи лайфхаком из фильма
Фото: UnsplashUnsplash

Мать девушки, Мамата Рай, приехала на ферму родственницы, чтобы помочь с включением насоса. По возвращению женщина случайно наступила на кобру. Ядовитая потревоженная змея укусила Мамату.

Индианка сделала из сухой травы жгут и быстро обвязала им место выше укуса. Это должно было предотвратить распространение яда. Шрамья, чтобы помочь матери, рискнула и высосала его из раны.

Тем не менее пострадавшую женщину госпитализировали. Она смогла выжить. Укус кобры практически не отразился на самочувствии Маматы благодаря решительности ее дочери, считают врачи.

Ядовитая змея поселилась в кровати в Австралии

Шрамья – не только студентка, но и рейнджер скаутов. Она поделилась, что о методике первой помощи при укусах ядовитых змей узнала, посмотрев один из фильмов.

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