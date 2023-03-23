Девушка спасла мать от ядовитой змеи лайфхаком из фильма

Шрамья Рай, студентка колледжа из индийского города Кейиера (штат Карнатака), помогла матери, использовав трюк, увиденный в кино, сообщает Daiji World.

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Мать девушки, Мамата Рай, приехала на ферму родственницы, чтобы помочь с включением насоса. По возвращению женщина случайно наступила на кобру. Ядовитая потревоженная змея укусила Мамату.

Индианка сделала из сухой травы жгут и быстро обвязала им место выше укуса. Это должно было предотвратить распространение яда. Шрамья, чтобы помочь матери, рискнула и высосала его из раны.

Тем не менее пострадавшую женщину госпитализировали. Она смогла выжить. Укус кобры практически не отразился на самочувствии Маматы благодаря решительности ее дочери, считают врачи.