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56 минут назад

"Хуже тюрьмы": солдаты британской королевской армии показали ужасные условия жизни

Мира Маркина

Солдаты британской королевской гвардии рассказали об ужасающих условиях, в которых им приходится жить. Об этом сообщает издание Daily Mail.

"Хуже тюрьмы": солдаты британской королевской армии показали условия жизни
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Защищающие с 1660 года королевскую семью солдаты живут в Веллингтонских казармах, которые расположены в 300 метрах от Букингемского дворца. Они предназначены для служащих самых известных армейских полков: это Колдстрим, Гренадеры, Ирландская, Шотландская и Валлийская гвардии.

Как рассказали солдаты, снаружи сотни туристов фотографируются на фоне роскошных зданий, однако внутреннее убранство казарм пугает своей запущенностью. Защитники королевской семьи живут "в нищете" и в условиях, которые, по их словам, "хуже тюрьмы". В казармах повсюду разбросан мусор, туалеты грязные и засоренные, а холодильники заполнены плесенью.

"Это отвратительное обращение с солдатами, которые выполняют очень важную работу. Условия жизни заключенных в Британии лучше, чем у нас. Веллингтонские казармы абсолютно грязные, но снаружи они выглядят великолепно", — рассказал газете уволившийся из-за плохих условий солдат.

dailymail.co.uk

При этом старшие офицеры знают о проблеме и жалобах солдат, но игнорируют их.

"Мы охраняем одних из самых известных людей и зданий в мире, а затем возвращаемся в грязную адскую дыру, как только наша дневная работа выполнена", — поделился другой солдат.

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