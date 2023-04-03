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Американец съездил в отпуск и вернулся миллионером

66-летний житель американского города Милсборо Питер Салливан отправился в отпуск, из которого вернулся миллионером. Об этом рассказали в CNN.

Американец съездил в отпуск и вернулся миллионером
© Unsplash

Во время отпуска в одном из магазинов в городе Делрей-Бич Салливан приобрел билет моментальной лотереи, стоимость которого не превышала 20 долларов. Однако эта покупка принесла ему гораздо больше денег – Питер сорвал джекпот, размер которого составил пять миллионов долларов.

Но согласно условиям розыгрыша, победитель не может получить полную сумму выигрыша разово – деньги выплачиваются в течение многих лет небольшими суммами. В противном случае, если победитель хочет забрать деньги сразу, он теряет небольшой процент. Американец выбрал этот вариант и в итоге вернулся из отпуска с выигрышем в размере 3,96 миллиона долларов.

Необычная тактика помогла мужчине выиграть в лотерею

Небольшую часть джекпота (две тысячи долларов) выплатили магазину, в котором был приобретен счастливый лотерейный билет.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как мужчина выиграл в лотерею 51 млн рублей, но потерял билет.

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