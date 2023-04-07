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1 час назад

Мужчина нашел письмо в бутылке, когда искал пропавшего сына

Катя Кобышева

Житель Канады обнаружил запечатанное 38 лет назад послание в бутылке на побережье. Об этом сообщает CTV News.

Мужчина нашел письмо в бутылке, когда искал пропавшего сына
Фото: UnsplashUnsplash

Три года назад Джейсон Элер из канадского города Труро, расположенного в провинции Новая Шотландия, потерял сына. Мальчик по имени Дилан ушел на прогулку 6 мая 2020 года и не вернулся. С тех пор отец не оставляет надежды его найти.

В один из дней, когда он в очередной раз вышел на берег реки Салмон, ему на глаза попалась бутылка, в которой оказалась записка. В послании было написано:

«Меня зовут Грег Брайтман. Мне 11 лет. Не могли бы вы отправить мне письмо в ответ, если найдете это?»

Отправитель также указал свой адрес и телефон. Джейсон Элер рассказал об этом соцсетях, и Грег Брайтман, запечатавший послание в бутылке, нашелся. сейчас ему 50 лет, и, конечно, он уже не ожидал когда-либо увидеть свое письмо. Но теперь он его поместит в рамку, а когда-нибудь передаст дочери.

Джейсон Элер признался, что рад был сделать счастливым кого-то, так как сам уже привык жить со своим горем.

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