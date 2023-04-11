$79.50+0.1487.10+0.37
2 часа назад

Женщина нашла способ проучить коллегу за присвоение ее работы

Катерина Саломе

Пользовательница под ником Aiku выложила свою историю на Reddit. Она рассказала о том, как находчиво отреагировала на попытку коллеги присвоить себе ее работу.

Женщина проучила коллегу за присвоение ее работы
Фото: UnsplashUnsplash

По словам Aiku, коллега, которая работала на специально созданной для нее вакансии благодаря связям своего отца с гендиректором компании, часто обвиняла других сотрудников в ошибочном выполнении работы. Более того, она нередко присваивала их заслуги.

Aiku на своей работе занималась проведением выставок и составлением подробных отчетов о результатах. Чтобы удовлетворить запросы вице-президентов компании, которым требовались бумажные документы, она распечатывала отчеты и лично выдавала их сотрудникам. В один день коллега попросила у Aiku копию отчета, но затем в кабинете гендиректора заявила, что сама подготовила отчет.

Мужчина сутки стоял на коленях на улице, чтобы вернуть женщину

Для того, чтобы пресечь эту неправомерную попытку присвоения чужой работы, Aiku последовала за коллегой в кабинет гендиректора и заявила, что в отчете нашла ошибки в числах и просила вернуть ей копию для исправления. Когда коллега вышла из кабинета позже, ее лицо было красным от злости. Автор истории не удержалась и спросила: "Как прошел ваш маленький тет-а-тет с нашим боссом?".

Ранее мы писали о том, что мужчина обнаружил в подвале своего нового дома неприятную находку.

Истории,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий