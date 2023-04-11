Женщина проучила коллегу за присвоение ее работы

Пользовательница под ником Aiku выложила свою историю на Reddit. Она рассказала о том, как находчиво отреагировала на попытку коллеги присвоить себе ее работу.

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По словам Aiku, коллега, которая работала на специально созданной для нее вакансии благодаря связям своего отца с гендиректором компании, часто обвиняла других сотрудников в ошибочном выполнении работы. Более того, она нередко присваивала их заслуги.

Aiku на своей работе занималась проведением выставок и составлением подробных отчетов о результатах. Чтобы удовлетворить запросы вице-президентов компании, которым требовались бумажные документы, она распечатывала отчеты и лично выдавала их сотрудникам. В один день коллега попросила у Aiku копию отчета, но затем в кабинете гендиректора заявила, что сама подготовила отчет.

Для того, чтобы пресечь эту неправомерную попытку присвоения чужой работы, Aiku последовала за коллегой в кабинет гендиректора и заявила, что в отчете нашла ошибки в числах и просила вернуть ей копию для исправления. Когда коллега вышла из кабинета позже, ее лицо было красным от злости. Автор истории не удержалась и спросила: "Как прошел ваш маленький тет-а-тет с нашим боссом?".