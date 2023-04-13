Двухметровый крокодил напугал людей в сельском туалете

Двухметровый крокодил испугал людей в сельском туалете Индии. Об этом сообщает News 18.

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Люди, столкнувшиеся с рептилией, незамедлительно сообщили о ней владельцу туалета. Он вызвал представителей департамента лесных ресурсов и специалистов из организации Wildlife SOS.

Специалисты пытались отловить крокодила два часа. В итоге извлечь рептилию из туалета удалось при помощи клетки-ловушки.

После этого представители Wildlife SOS выпустили крокодила в дикую природу. Предположительно он пробрался в туалет из ближайшего пруда.