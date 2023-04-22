Слониха отбила слоненка у крокодила и попала на видео

Индийская слониха вступила в схватку с крокодилом, защищая детеныша, и вышла победительницей. Битва попала на видео, которое было опубликовано на странице чиновницы Индийской административной службы Суприя Саху в Twitter.

На видео слониха вместе со слоненком подошли к небольшому водоему, чтобы попить. Там же прятался крокодил, который ждал удобного момента, чтобы напасть на детеныша. Но слониха заметила рептилию и била ногами до тех пор, пока не смогла выгнать из водоема. Малыш все это время прятался под животом матери.