Слониха отбила слоненка у крокодила и попала на видео
Индийская слониха вступила в схватку с крокодилом, защищая детеныша, и вышла победительницей. Битва попала на видео, которое было опубликовано на странице чиновницы Индийской административной службы Суприя Саху в Twitter.
На видео слониха вместе со слоненком подошли к небольшому водоему, чтобы попить. Там же прятался крокодил, который ждал удобного момента, чтобы напасть на детеныша. Но слониха заметила рептилию и била ногами до тех пор, пока не смогла выгнать из водоема. Малыш все это время прятался под животом матери.
На пользователи соцсети видео произвело большое впечатление, все как один восхитились бесстрашием и самоотверженностью матери-слонихи.