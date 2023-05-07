Как выглядит самый высокий человек в мире: видео
Самый высокий ныне живущий человек – Султан Кесен из Турции. Он стал настоящей сенсацией для мировых СМИ после того, как в 2021 году его официально признали самым высоким человеком в мире, рост Султана составляет 251 сантиметр.
Согласно книге рекордов Гиннесса, самым высоким человеком за всю историю человечества, считается Роберт Вадлоу из США. Он жил в начале XX века, а рост его составлял 272 сантиметра.
Об этом рассказал в своем ролике блогер @Miproduct.
Подробнее о том, кто самый высокий человек в мире, смотрите в видео.
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