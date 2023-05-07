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Как выглядит самый высокий человек в мире: видео

Самый высокий ныне живущий человек – Султан Кесен из Турции. Он стал настоящей сенсацией для мировых СМИ после того, как в 2021 году его официально признали самым высоким человеком в мире, рост Султана составляет 251 сантиметр.

Согласно книге рекордов Гиннесса, самым высоким человеком за всю историю человечества, считается Роберт Вадлоу из США. Он жил в начале XX века, а рост его составлял 272 сантиметра.

Об этом рассказал в своем ролике блогер @Miproduct.

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Подробнее о том, кто самый высокий человек в мире, смотрите в видео.

Ранее мы писали про привычки кошек, которые приводят людей в недоумение.

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