Самый высокий ныне живущий человек – Султан Кесен из Турции. Он стал настоящей сенсацией для мировых СМИ после того, как в 2021 году его официально признали самым высоким человеком в мире, рост Султана составляет 251 сантиметр.

Согласно книге рекордов Гиннесса, самым высоким человеком за всю историю человечества, считается Роберт Вадлоу из США. Он жил в начале XX века, а рост его составлял 272 сантиметра.

Об этом рассказал в своем ролике блогер @Miproduct.

Подробнее о том, кто самый высокий человек в мире, смотрите в видео.