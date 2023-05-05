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Как кот стал лучшим другом для брошенной собаки: видео

Многие люди считают, что животные не могут испытывать эмоции, но на самом деле это далеко не так.

История дружбы, которая произошла между котом и собакой в Южной Корее, точно заставит поверить в то, что у животных есть чувства.

В Южной Корее домашний пес остался на улице после того, как его хозяев поместили в дом престарелых. Он полгода прожил у подъезда дома, ожидая их возвращения. За это время собака к себе никого не подпускала, пока не появился кот, с которым они стали лучшими друзьями.

Жители дома даже построили для них специальные домики, но они продолжали спать вместе на небольшой подстилке у подъезда.

Перед наступлением холодов животных решили изловить, чтобы уберечь их от приближающихся холодов. Службам удалось заманить кота, но собака решила спрятаться и убежать.

Через несколько дней пес вернулся. Чтобы его тоже поймать, спасатели пошли на хитрость. Подробнее об этом и полной истории их дружбы рассказал блогер @Gordey.bogdanov, который опубликовал видео на своей странице в TikTok.

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